Легенда мирового футбола Пеле скончался в возрасте 82 лет от последствий онкологии
2022-12-30 08:52
Легендарный футболист Пеле из Бразилии умер на 83-м году жизни. На протяжении долгого времени он боролся с последствиями рака, но болезнь одержала верх.
Кончина лучшего футболиста 20 века Пеле не стала неожиданностью для его близких.
В ноябре текущего года состояние звезды футбола резко ухудшилось.
Родные Пеле постоянно находились с ним рядом в больнице. Знаменитость понимал, что умирает, по этой причине попрощался с родственниками и теми, кто лежал с ним в палате.
Опубликовано: Наталья Гончарова