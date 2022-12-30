Легенда мирового футбола Пеле скончался в возрасте 82 лет от последствий онкологии

Легендарный футболист Пеле из Бразилии умер на 83-м году жизни. На протяжении долгого времени он боролся с последствиями рака, но болезнь одержала верх.

Кончина лучшего футболиста 20 века Пеле не стала неожиданностью для его близких.

В ноябре текущего года состояние звезды футбола резко ухудшилось.

Родные Пеле постоянно находились с ним рядом в больнице. Знаменитость понимал, что умирает, по этой причине попрощался с родственниками и теми, кто лежал с ним в палате.