Британский модельер Вивьен Вествуд ушла из жизни в 81 год

Британский модельер Вивьен Вествуд скончалась 29 декабря в окружении своих близких в Южном Лондоне. Знаменитому дизайнеру был 81 год.

Британский модельер Вивьен Вествуд ушла в мир иной на 82-м году жизни.

Вествуд скончалась 29 декабря. Близкие постоянно находились рядом с ней.

Умерла звезда моды в Клэпхеме (Южный Лондон).

Вествуд стала известной еще в начале 70-х годов 20 века, когда создавала одежду для байкеров и панков. После она основала собственный бренд одежды, продиктовав направление для развития мира высокой моды.