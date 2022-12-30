Глюкоза нарядила свою 15-летнюю дочь Лидию в мини-платье с откровенным декольте, выложив соответствующее видео в сети
2022-12-30 09:21
Исполнительница Глюкоза (Наталья Ионова-Чистякова) позволяет своей дочери-подростку Лидии многое, поддерживая наследницу во всем. Артистка нарядила девушку в зеленое мини-платье с глубоким декольте, выложив видео в личном блоге.
Глюкоза нарядила свою 15-летнюю наследницу Лидию во взрослое платье - зеленое мини с пайетками и глубоким декольте.
Сама же знаменитость надела дочкины шаровары и объемный свитер.
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Этими образами артистка поделилась с подписчиками. Они с дочкой поменялись одеждой и сняли видео, которое Наталья Чистякова-Ионова (настоящее имя артистки) выложила в личном блоге.
Опубликовано: Наталья Гончарова