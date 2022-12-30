Глюкоза нарядила свою 15-летнюю дочь Лидию в мини-платье с откровенным декольте, выложив соответствующее видео в сети

Исполнительница Глюкоза (Наталья Ионова-Чистякова) позволяет своей дочери-подростку Лидии многое, поддерживая наследницу во всем. Артистка нарядила девушку в зеленое мини-платье с глубоким декольте, выложив видео в личном блоге.

Глюкоза нарядила свою 15-летнюю наследницу Лидию во взрослое платье - зеленое мини с пайетками и глубоким декольте.

Сама же знаменитость надела дочкины шаровары и объемный свитер.