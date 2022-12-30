Орлова накинулась на журналистов, написавших, что у нее случился выкидыш

45-летняя певица и ведущая Ольга Орлова вне себя от ярости после прочтения статьи о том, что у нее случился выкидыш. Знаменитость потребовала от журналистов публичных извинений и опровержения лживой информации.

У исполнительницы Ольги Орловой и ее мужа совсем скоро должна родится дочь.

Всегда уравновешенная артистка пришла в бешенство, прочитав в СМИ статью о том, что якобы у нее случился выкидыш.

Ольга потребовала от "марателей бумаги" публичных извинений и опровержения недостоверных сведений.

Орлова убеждена, что за такое необходимо вводить уголовную ответственность, так как из-за таких недобросовестных "писак" люди не могут верить всему, что написано в интернете или печатных изданиях.