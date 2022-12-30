Эдуард Артемьев скончался от коронавирусной инфекции в возрасте 85 лет

Известный композитор Эдуард Артемьев, написавший музыку к картинам таких режиссеров, как Карен Шахназаров, Андрей Кончаловский, Андрей Тарковский, Сергей Говорухин, Никита Михалков, ушел из жизни на 86-м году жизни.

Известный композитор Эдуард Артемьев умер, о чем ТАСС сообщил сын знаменитости.

Музыканту было 85 лет, а причиной кончины его стал COVID.

3 недели назад Артемьева срочно доставили в столичную больницу.

У наследника музыканта была надежда, что отец вернется домой после новогодних праздников.

Артемьев - автор музыки к картинам таких известных режиссеров, как Карен Шахназаров, Андрей Кончаловский, Андрей Тарковский, Сергей Говорухин, Никита Михалков и других.

Музыка маэстро закрывала Олимпиаду в Сочи.