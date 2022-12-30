Столтенберг заявил, что удары ВСУ по объектам на территории России - законны

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Германию и другие страны альянса продолжать поставки оружия Украине.

«Это может показаться парадоксальным, но военная поддержка Украины — самый быстрый путь к миру», — рассказал норвежец Немецкому агентству печати.

По мнению Столтенберга, предыстория заключается в том, что президент России Владимир Путин должен быть убежден, что он не добьется своей цели по установлению контроля над Украиной. Тогда может быть принято мирное решение путем переговоров, которое обеспечило бы выживание Украины как независимого демократического государства.

Столтенберг также дал понять, что считает недавние украинские удары по военным объектам в России совершенно законными.

«Каждая страна имеет право защищать себя. Украина тоже", - сказал он.



На вопрос, считает ли он, что можно поставить Украине ракеты средней дальности, Столтенберг сказал, что между союзниками и Украиной ведется постоянный диалог по конкретным системам.

Он также отметил, что в прошлом союзники по НАТО уже поставляли Украине системы дальнобойного оружия. К ним относятся ракетные установки Himars, дальнобойная артиллерия и беспилотники.