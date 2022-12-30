Звезда шоу Пацанки Тихая призналась, что совершив попытку суицида, испугалась

Участница шоу "Пацанки" Анна Тихая едва не умерла из-за того, что пыталась свести счеты с жизнью. Девушка рассказала, как это было.

Звезда 6-ого сезона шоу "Пацанки" Анна Тихая напугала своих фолловеров тем, что пыталась свести счеты с жизнью, о чем сообщает "Starhit".

Девушка рассказала, что в какой-то момент "ушла в свой мир" и была близка к тому, чтобы умереть.

Тихая попала в реанимацию, а медики предвещали ей летальный исход на 80%.

Знаменитость призналась, что совершив попытку самоубийства, испугалась.

После Анну доставили в психиатрическую больницу.