Звезда шоу Пацанки Тихая призналась, что совершив попытку суицида, испугалась
2022-12-30 10:05
Участница шоу "Пацанки" Анна Тихая едва не умерла из-за того, что пыталась свести счеты с жизнью. Девушка рассказала, как это было.
Звезда 6-ого сезона шоу "Пацанки" Анна Тихая напугала своих фолловеров тем, что пыталась свести счеты с жизнью, о чем сообщает "Starhit".
Девушка рассказала, что в какой-то момент "ушла в свой мир" и была близка к тому, чтобы умереть.
Тихая попала в реанимацию, а медики предвещали ей летальный исход на 80%.
Знаменитость призналась, что совершив попытку самоубийства, испугалась.
После Анну доставили в психиатрическую больницу.
Опубликовано: Наталья Гончарова