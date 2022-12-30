Украина почти официально стала 51 штатом США, из рекордного бюджета Байден выделил Киеву $42 млрд

APS
2022-12-30 10:11

Байден подписал рекордный бюджет США на 2023 год, но необходимо отметить, что половина его, 858 миллиардов долларов, будут предназначены для обороны.

«Сегодня я подписал двухпартийный комплексный законопроект, завершающий год исторического прогресса.

Он будет инвестировать в медицинские исследования, безопасность, здравоохранение, восстановление после стихийных бедствий, финансирование VAWA, и предоставит важнейшую помощь Украине», - написал Байден в твите. 

Байден уточнил, что на помощь Украине из нового бюджета будет выделено 42 млрд долларов.
 

Опубликовано: Тарас Медведев







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