Итальянский режиссер фильмов ужасов Руджеро Деодато скончался на 84-м году жизни

Итальянский режиссер хорроров Руджеро Деодато скончался в Риме в возрасте 83 лет.

Легендарный итальянский режиссер фильмов ужасов Руджеро Деодато ушел из жизни в столице Италии на 84-м году жизни.

Он снял такие картины, как "Урсус, ужас Киргизии", "Хищники Атлантиды", "Режь и беги".

Самой известной работой Деодато является хоррор "Ад каннибалов".

Режиссер носил прозвище "Месье Каннибал", так как до конца жизни снимал фильмы ужасов.