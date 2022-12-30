Итальянский режиссер фильмов ужасов Руджеро Деодато скончался на 84-м году жизни
2022-12-30 10:17
Итальянский режиссер хорроров Руджеро Деодато скончался в Риме в возрасте 83 лет.
Легендарный итальянский режиссер фильмов ужасов Руджеро Деодато ушел из жизни в столице Италии на 84-м году жизни.
Он снял такие картины, как "Урсус, ужас Киргизии", "Хищники Атлантиды", "Режь и беги".
Самой известной работой Деодато является хоррор "Ад каннибалов".
Режиссер носил прозвище "Месье Каннибал", так как до конца жизни снимал фильмы ужасов.
Опубликовано: Наталья Гончарова