Байден напомнил Нетаньяху о вопросе создания Палестинского государства
Президент Байден подтвердил, что правительство США преследует цель решения ближневосточного конфликта на основе сосуществования двух государств.
Байден известен как противник израильской политики поселений, которую поддерживало правительство его предшественника Дональда Трампа. В послании он отметил, что дружит с Нетаньяху на протяжении десятилетий и надеется на «совместную работу для решения многочисленных проблем и возможностей, стоящих перед Израилем и ближневосточным регионом, включая угрозы, исходящие от Ирана».
В завершении своего послания новому премьеру Израиля Байден повторил политический посыл, который он, по-видимому, не счел достойным упоминания во время последней смены правительства в Израиле в июне 2021 года: «Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать решение о двух государствах и противостоять политике, которая ставит под угрозу его жизнеспособность или противоречит нашим общим интересам и ценностям».
Напомним, что к власти в Израиле пришло крайне правое политическое крыло, в том числе ультраортодоксальные еврейские партии.
Опубликовано: Тарас Медведев