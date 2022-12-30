Хуан Гуайдо выступил за сохранение полномочий временного правительства Венесуэлы

Хуан Гуайдо заявил, что «временное правительство» должно оставаться у власти даже в случае, если он больше не будет занимать президентское кресло.

Временное правительство было сформировано в 2019 году, когда оппозиция Николасу Мадуро и международное сообщество отказались признать переизбрание Уго Чавеса.

По сути, не имея реальных полномочий, они контролируют венесуэльские активы за границей.

«Мое предложение состоит в том, чтобы правительство имело защиту выше имен или личных интересов, и чтобы этот инструмент сохранялся», — заявил Гуайдо в видео, размещенном в социальных сетях.

Оппозиция обсуждает отставку правительства и президента со среды. Три из четырех основных оппозиционных партий хотят роспуска. А Voluntad Popular, партия Хуана Гуайдо и его изгнанного оппонента Леопольдо Лопеса, считают, что упразднение «временного правительства» позволит президенту Мадуро вернуть себе в свои руки ресурсы Венесуэлы, заблокированные за границей санкциями и контролируемые оппозицией.