Китай заверил, что его данные о Covid-19 прозрачны

Данные о количестве смертей от Covid-19 всегда были прозрачными, заявили китайские органы здравоохранения в четверг, 29 декабря.

«Китай всегда публиковал данные о смертях от Covid-19 и серьезных случаях в стремлении к открытости и прозрачности», — сообщил Цзяо Яхуэй, чиновник Национальной комиссии здравоохранения (NHC).

Правительство КНР с 1 января снимает ограничения по Covid-19, что вызвало бум зарубежного туризма в стране.

Но ряд стран: США, Япония, Италия и другие решили подстраховаться и ввели обязательное тестирование для путешественников из Китая.

С начала декабря в крупных регионах Китая отмечаются вспышки ковид, но болезнь протекает легко и часто бессимптомно. При этом смертность от новых штаммов вируса остается крайне низкой.