Лидера группы "Aerosmith" Стивена Тайлера обвиняют в сексуальном насилии

Рок-исполнителя Стивена Тайлера обвиняют в сексуальном насилии. Истица Джулия Холкомб была несовершеннолетней, когда это произошло.

Экс-возлюбленная лидера группы "Aerosmith" Стивена Тайлера Джулия Холкомб подала против него иск, обвинив музыканта в сексуальном насилии.

Инцидент имел место в 70-х годах 20 века, о чем сообщает "Rolling Stone". На тот момент Холкомб было 16 лет, а Тайлеру - 25.

По словам истицы, музыкант убедил ее, что это была "романтическая любовная связь".

В 17 лет Джулия забеременела от певца, но вынуждена была сделать аборт по его настоянию.

В Калифорнии отменили срок давности по сексуальным насилиям, что позволило экс-возлюбленной Тайлера обратиться в Суд Лос- Анджелеса.