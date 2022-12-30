Лидера группы "Aerosmith" Стивена Тайлера обвиняют в сексуальном насилии
2022-12-30 10:43
Рок-исполнителя Стивена Тайлера обвиняют в сексуальном насилии. Истица Джулия Холкомб была несовершеннолетней, когда это произошло.
Экс-возлюбленная лидера группы "Aerosmith" Стивена Тайлера Джулия Холкомб подала против него иск, обвинив музыканта в сексуальном насилии.
Инцидент имел место в 70-х годах 20 века, о чем сообщает "Rolling Stone". На тот момент Холкомб было 16 лет, а Тайлеру - 25.
По словам истицы, музыкант убедил ее, что это была "романтическая любовная связь".
В 17 лет Джулия забеременела от певца, но вынуждена была сделать аборт по его настоянию.
В Калифорнии отменили срок давности по сексуальным насилиям, что позволило экс-возлюбленной Тайлера обратиться в Суд Лос- Анджелеса.
Опубликовано: Наталья Гончарова