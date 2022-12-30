Сын Шварценеггера поразил поклонников накачанным телом

APS
2022-12-30 10:52

Наследник актрера Аннольда Шварценеггера Джозеф Баэна идет по стопам отца. Молодой человек выложил в соцсетях свое фото, продемонстрировав рельефный торс.

Наследник Арнольда Шварценеггера Джозеф Баэна опубликовал в соцсетях фото своего накачанного торса.

Баэна, как и его знаменитый родитель, занимается бодибилдингом, изредка снимаясь в кино.

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    Молодой человек позирует на снимке только в брюках.

    Джозеф демонстрирует рельефный торс в позе культуриста, о чем сообщает "Super.ru".

Опубликовано: Наталья Гончарова







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