Сын Шварценеггера поразил поклонников накачанным телом
2022-12-30 10:52
Наследник актрера Аннольда Шварценеггера Джозеф Баэна идет по стопам отца. Молодой человек выложил в соцсетях свое фото, продемонстрировав рельефный торс.
Наследник Арнольда Шварценеггера Джозеф Баэна опубликовал в соцсетях фото своего накачанного торса.
Баэна, как и его знаменитый родитель, занимается бодибилдингом, изредка снимаясь в кино.
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Молодой человек позирует на снимке только в брюках.
Джозеф демонстрирует рельефный торс в позе культуриста, о чем сообщает "Super.ru".
Опубликовано: Наталья Гончарова