Литва готовится расторгнуть договор о приграничном сотрудничестве с Беларусью

МВД Литвы намерено реализовать проект постановления о расторжении договора о приграничном сотрудничестве с Беларусью, который был подписан 16 лет назад.

В ноябре Литва в одностороннем порядке вышла из договора о сотрудничестве в сфере внутренних дел 1993 года.

Зам главы МВД Арнольдас Абрамавичюс потребовал разорвать соглашение, назвав ситуацию в двусторонних отношениях ненормальной.

Как причины он отметил, что Беларусь «создает поток мигрантов» в Литву и поддерживает «российскую агрессию».

Окончательное решение о расторжении примет правительство Литвы.