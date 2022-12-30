Центральный банк Турции увеличит долю депозитов в лирах до 60%

Центральный банк Турции заявил в пятницу, что намерен увеличить долю депозитов в лирах до 60% от всех депозитов в банковской системе в течение следующих шести месяцев.

Центробанк пообещал продолжить использование правил для поддержки доступа к кредитам.

В настоящее время банковские депозиты в лирах составляют 53% в общей доле инвестиций.

В своем ежегодном отчете о денежно-кредитной политике центральный банк заявил, что сохраняет свою среднесрочную цель инфляции на уровне 5%.

Годовой уровень инфляции в Турции начал снижаться к концу года с 24-летнего максимума выше 85% в октябре.