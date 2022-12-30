Bloomberg: США планируют передать Украине БМП Bradley в 2023 году

Американское правительство рассматривает возможность поставок боевых машин пехоты Bradley украинским войскам.

Газета Bloomberg со ссылкой на источники в Пентагоне уведомляет, что министерство обороны Соединённых Штатов может передать украинской армии собственные БМП Bradley, оснащённых пушками 25-го калибра и противотанковыми ракетными комплексами TOW. По данным Bloomberg, Пентагон имеет достаточное количество машин Bradley для поставок подобного вооружения Киеву.

Примечательно, что боевая машина пехоты "Брэдли" произведена не в США, а создаётся в Великобритании местной оружейной компанией BAE Systems.