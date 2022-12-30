Генерал США в отставке Уэсли Кларк утверждает, что подход Вашингтона к украинскому конфликту обескровит Киев.

30 декабря бывший американский генерал Уэсли Кларк публично заявил, что нынешний подход Соединённых Штатов к оказанию военной и финансовой поддержки Киеву ведёт к поступательному обескровливанию Украины, поскольку эта страна продолжает терять людей, объекты инфраструктуры и запасы оружия.

Вместе с тем Кларк отметил, что российские войска планомерно меняют ситуацию на фронте, добиваясь тактических и оперативных успехов, что ведёт к концу конфликта в Украине.