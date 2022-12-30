Три автомобиля нефтяников подверглись атаке в провинции Дейр-эз-Заур в Сирии

В результате теракта у нефтяного месторождения в сирийской провинции Дейр-эз-Заур погибли 10 человек, сообщил министр нефти в пятницу, 30 декабря, государственным СМИ.

«По меньшей мере 10 рабочих погибли и еще четверо получили ранения в результате нападения на три автомобиля возле нефтяного месторождения», - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось об эскалации ситуации на севере Сирии, где активизировались атаки джихадистов на лагеря и поселения курдов.