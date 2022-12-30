Корчевников напугал фанатов проблемами с речью и мимикой в эфире программы Судьба человека

Ведущего ТВ Бориса Корчевникова подводит здоровье. Звезде экрана удалили доброгачественную опухоль в мозгу, но операция не прошла без последствий.

Фолловеры Бориса Корчевникова обеспокоены самочувствием телеведущего.

Поклонники звезды экрана заметили, что тому трудно вести свое ток-шоу "Судьба человека", которое выходит в эфир канала "Россия-1".

В одной из последних программ у Корчевникова были сложности с речью и мимикой.

Фанаты не могли не заметить, что у ведущего ТВ подергивались уголки рта и глаз. Он с трудом формулировал и произносил вопросы, заикался.