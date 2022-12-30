ГПК Беларуси сообщил, что с конца февраля в Беларусь въехали 74 000 украинских беженцев
2022-12-30 11:36
Более 74 тысяч граждан Украины прибыли в Беларусь с начала спецоперации России на Донбассе, 24 февраля, сообщает ГПК Беларуси.
Подавляющее большинство из них смогли попасть в Беларусь через белорусско-польскую границу. Через Польшу в Беларусь въехали 46 321 перемещенных лиц.
Напрямую через украинско-белорусскую границу переместились 15 890 украинцев.
Еще более 10 тысяч человек въехали со стороны Литвы, а 2151 – через Латвию.
Только за прошедшую неделю в Беларусь со стороны въехало более 1700 граждан Украины, отмечает Госпогранкомитет.
Опубликовано: Тарас Медведев