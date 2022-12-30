Народный совет ДНР единогласно принял новую Конституцию республики

Депутаты Донецкой Народной республики утвердили Новую конституцию данного региона России.

Ряд российских корреспондентов сообщил о том, что утром 30 декабря представители народного совета ДНР утвердили новую Конституцию республики посредством открытого голосования. Известно, что все 76 присутствовавших депутатов проголосовали за немедленное утверждение новой Конституции.

30 сентября Донецкая и Луганская Народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по указу Владимира Путина в соответствии с результатами референдумов в данных регионах.