Кулеба: санкции Запада должны подорвать создание ракет и дронов в России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что западные санкции должны помешать Москве производить новые ракеты и беспилотники.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба дал интервью журналистам газеты "РБК Украина", где сообщил, что нацелен на то, чтобы уговорить страны коллективного Запада ужесточить санкции в отношении российского военно-промышленного комплекса.

По мнению Кулебы, первостепенной задачей Киева является ликвидация всего оружейного производства в России. Также Кулеба отметил, что наибольшую опасность для Украины представляют российские гиперзвуковые ракеты и беспилотные летательные аппараты ударного типа, в частности дроны-камикадзе.