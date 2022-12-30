МИД Украины предложил Западу ввести санкции против патриарха Кирилла

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба уверен, что западные страны должны оказывать санкционное давление на лидера Русской православной церкви.

В беседе с репортёрами информагентства "РБК Украины" Дмитрий Кулеба сообщил, что считает целесообразным введение новых западных санкций в отношении российских предпринимателей и патриарха московского и всея Руси Кирилла. Также Кулеба заявил, что хотел бы видеть, как Запад вводит ограничительные меры в отношении российской газовой и атомной энергетик.

По мнению Дмитрия Кулебы, основным направлением западного санкционного давления должно стать производство российских ракет и беспилотников.