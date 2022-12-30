Васильев обругал образ Орбакайте на Голубом огоньке

Известный историк моды и стилист Александр Васильев не пришел в восторг от того, как была одета певица Кристина Орбакайте на "Голубом огоньке".

Александр Васильев раскритиковал образ Кристины Орбакайте, в котором та предстала на новогоднем "Голубом огоньке".

Стилист убежден, что артистке к лицу другие фасоны.

На праздничном концерте исполнительница появилась в мини-платье блестящего голубого цвета в стиле 80-х годов прошлого века.

Высокие сапоги в той же цветовой гамме дополнили образ. Васильев же убежден, что платье в пол на Орбакайте смотрелось бы лучше.