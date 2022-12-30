Путин: Медведеву был оказан тёплый приём во время поездки в Китай

Владимир Путин рассказал о поездке Дмитрия Медведева в Пекин для встречи с Си Цзиньпином.

30 декабря стартовали переговоры Владимира Путина с главой коммунистической партии Китая Си Цзиньпином, которые проходят в формате видеоконференции. Во время беседы Путин заявил, что Дмитрий Медведев рассказал ему о том, как его тепло приняли во время недавнего рабочего визита в столицу КНР.

Также Владимир Путин утверждает, что в ходе встречи с Си Цзиньпином в Пекине между ним и Медведевым произошёл конструктивный разговор о российско-китайском сотрудничестве.