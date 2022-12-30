Путин: Россия вышла на 2 место по поставкам трубопроводного газа в Китай

Владимир Путин утверждает, что в нынешнем году Россия существенно нарастила поставки газа по трубопроводам в КНР.

Днём 30 декабря состоялись переговоры между Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином, которые прошли посредством видеосвязи. Во время разговора Путин заявил, что в 2022 году Россия стала второй страной по поставкам трубопроводного газа в Китайскую Народную республику.

Также Владимир Путин утверждает, что РФ заняла четвёртое место по поставкам Китаю сжиженного природного газа, а товарооборот между двумя странами существенно увеличился.