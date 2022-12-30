Россиян ожидает множество сюрпризов в рамках новогоднего Голубого огонька

Россиян поздравят с главным праздником года София Ротару, Вера Брежнева, Валерий Леонтьев, которых никто не надеялся увидеть в эфире российского ТВ из-за их позиции относительно СВО.

Новогодний "Голубой огонек" выйдет в эфир телеканала "Россия" сразу, как только часы пробьют 00:00.

Россияне не останутся без сюрпризов, ведь праздничная программа отмечает свой 60-летний юбилей, а транслируется в 25-й раз.

Зрители удивятся присутствию некоторых знаменитостей на новогоднем концерте. С главным праздником года жителей России поздравят звезды, которых никто не ожидал увидеть на отечественном ТВ из-за их позиции по спецоперации.

Здесь появятся Вера Брежнева, София Ротару, Валерий Леонтьев.