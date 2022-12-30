Си Цзиньпин: вопреки всему Китай готов к глобальному партнёрству с Россией

Глава КНР Си Цзиньпин утверждает, что Пекин готов глобально сотрудничать с Москвой вопреки трудной обстановке в мире.

Днём пятницы прошли видеопереговоры Владимира Путина с китайским национальным лидером Си Цзиньпином, в ходе которых глава КНР публично заявил, что Китай готов стать глобальным партнёром России невзирая на непростую политическую обстановку в мире. В ответ на данное заявление Путин пригласил китайского коллегу с визитом в Москву весной 2023 года.

Также Владимир Путин отметил, что благодаря усиленному российско-китайскому сотрудничеству РФ выйти на второе место по поставкам трубопроводного газа в Китай.