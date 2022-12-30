Кулеба: Украина не пойдёт на территориальные уступки в пользу России

Дмитрий Кулеба утверждает, что украинское государство не станет добровольно отдавать Москве территории, которые Киев считает своими.

Возглавляющий украинское внешнеполитическое ведомство Дмитрий Кулеба публично заявил, что после начала спецоперации Киев сознательно отказался от переговоров с Москвой, поскольку российские политики требовали от Украины уступить ряд территорий.

По мнению Кулебы, украинское правительство не станет уступать собственные территории в пользу России, намереваясь не отдавать ни одного квадратного сантиметра земли. Также Дмитрий Кулеба заверил, что боевые действия в регионе не завершатся, пока Украина не вернётся на границы 1991 года.