Гордон сравнил Барановскую с обезьяной из мультфильма 38 попугаев
2022-12-30 12:21
Александр Гордон сравнил свою соведущую по программе "Мужское/женское" Юлию Барановскую с обезьяной из мультфильма.
Очередная программа "Мужское / Женское" была посвящена тому, что ждет россиян в 2023 году.
В студии присутствовали астрологи, эксперты по картам таро и другие личности, утверждающие, что могут рассказать людям о будущем.
Александр Гордон пренебрежительно относился к речам гостей шоу, а Юлия Барановская с большим интересом слушала экспертов.
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Барановская, признавшись, что родилась в год Обезьяны, тут же получила шутку в свой адрес от соведущего.
Гордон вспомнил о советском мультфильме "38 попугаев" про слоненка, попугая и обезьяну, заверив, что последнюю будто с Юлии рисовали.
Опубликовано: Наталья Гончарова