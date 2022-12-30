Гордон сравнил Барановскую с обезьяной из мультфильма 38 попугаев

Александр Гордон сравнил свою соведущую по программе "Мужское/женское" Юлию Барановскую с обезьяной из мультфильма.

Очередная программа "Мужское / Женское" была посвящена тому, что ждет россиян в 2023 году.

В студии присутствовали астрологи, эксперты по картам таро и другие личности, утверждающие, что могут рассказать людям о будущем.

Александр Гордон пренебрежительно относился к речам гостей шоу, а Юлия Барановская с большим интересом слушала экспертов.