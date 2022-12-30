Иран вызвал посла Италии, чтобы осудить «интервенционизм»
2022-12-30 12:33
Министерство иностранных дел Ирана заявило, что оно вызвало Джузеппе Перроне в знак протеста против интервенционистских заявлений и действий некоторых итальянских официальных лиц в отношении Ирана.
«Избирательный подход к правам человека, основанный на применении двойных стандартов, совершенно неприемлем и отвергается Исламской Республикой Иран», — говорится в заявлении МИД Ирана.
С начала протестов Иран вызвал более десятка послов из западных стран, включая Великобританию, Францию и Германию.
Во вторник Италия вызвала посла Ирана в знак протеста против «неприемлемой» реакции иранских сил безопасности к демонстрантам.
Опубликовано: Тарас Медведев