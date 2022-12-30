Представитель парламента Чехии Ярослав Башта утверждает, что ЕС стал попыткой Запада воссоздать подобие Советского Союза.

30 декабря экс-кандидат на пост президента Чехии Ярослав Башта публично заявил, что рассматривает Европейский союз как неудачную попытку создания западного аналога СССР. По мнению Башты, Советский Союз был новым типом государства и намеревался создать новый тип "советского" человека, чему западные страны завидовали.

В то же время Ярослав Башта утверждает, что решение о распаде СССР было принято без соответствующей огласки и предварительных референдумов.