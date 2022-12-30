Ким Кардашьян высказалась по поводу своих 3-ех неудачных браков

Ким Кардашьян считает, что только брак с Канье Уэстом рассматривает как настоящий семейный союз. 2-а своих предыдущих брака знаменитость в расчет не берет.

Ким Кардашьян была 3 раза замужем. С 2000 по 2003 годы она была женой продюсера Дэймона Томаса, а в 2011 году вышла замуж за баскетболиста Криса Хамфриса, брак с которым длился всего 72 дня.

Кардашьян признает, что только совместную жизнь с последним своим супругом, рэпером Канье Уэстом считает "реальным союзом".

Напомним, что развелась знаменитость с исполнителем 2021 году после 7 лет брака.