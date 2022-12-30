Украинские войска обстреляли Шебекинский городской округ Белгородской области

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что украинские войска обстреляли Шебекинский городской округ, повредив промышленное предприятие.

В пятницу после полудня, 30 декабря 2022 года, губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков в официальном Telegram-канале сообщил об очередном обстреле Шебекинского городского округа со стороны Вооружённых сил Украины.

В результате «прилётов» украинских снарядов зафиксированы повреждения на территории местного промышленного предприятия, жертв и пострадавших нет. Начался повторный обстрел, информация уточняется.