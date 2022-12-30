Прилучный назвал жену Брутян старшей сестрой для своих детей от брака с Муциниеце
2022-12-30 13:08
Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный признался, что его молодая супруга Зепюр Брутян "стала" для его сына и дочери старшей сестрой.
Актер Павел Прилучный рассказал, как его дети относятся к мачехе - Зепюр Брутян.
Артист утверждает, что сын Тимофей и дочь Мия воспринимают жену отца как старшую сестру.
Наследники знаменитости рождены в браке с коллегой Агатой Муциниеце.
Опубликовано: Наталья Гончарова