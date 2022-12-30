Екатерина Волкова восхитила поклонников точеной фигурой в откровенном платье
2022-12-30 13:25
48-летняя актриса Екатерина Волкова снялась в фотосессии, поразив фанатов идеальной фигурой.
48-летняя звезда экрана Екатерина Волкова снялась в фотосессии, для которой выбрала откровенный наряд тотал блэк.
Знаменитость нанесла эффектный вечерний макияж с дымчатыми тенями и яркими стрелками, а волосы завила в пышные кудри.
Черное платье с оголенной спиной подчеркнуло ее точеную фигурку.
Екатерина поздравила коллег-артистов и поклонников с международным днём кино в этой публикации.
Опубликовано: Наталья Гончарова