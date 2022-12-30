Бузова и Манукян появились на премьере картины «СамоИрония судьбы!»

Поющая ведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян появились на премьерном показе фильма-пародии "СамоИрония судьбы!".

Экс-возлюбленные Ольга Бузова, и Давид Манукян (Дава) прибыли на премьерный показ картины "СамоИрония судьбы!".

Событие проходило в кинотеатре "Москва" 29 декабря. Среди присутствующих в зале были также Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Наташа Королева, Гарик Мартиросян, Алена Водонаева, Алсу и другие не менее известные личности.

Фото с мероприятия опубликовал Телеграм-канал "НЕОПРА, БЛИН!".