Владимир Рогов заявил, что бойцы украинской армии открыли огонь по береговой линии города Энергодар в районе Запорожской АЭС.

30 декабря председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что бойцы Вооружённых сил Украины в очередной раз открыли огонь по береговой линии города Энергодар в Запорожской области.

Рогов утверждает, что «прилёты» из тяжёлых видов вооружения со стороны ВСУ фиксируются вблизи промышленной зоны Энергодара и Запорожской атомной электростанции.