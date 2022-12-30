Гладков: ВСУ обстреляли село Вязовое в Белгородской области России

Губернатор Белгорода Вячеслав Гладков рассказал об очередном обстреле приграничной российской деревни.

30 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал новое сообщение на своей странице в Telegram, где заявил, что солдаты вооружённых сил Украины произвели обстрел посёлка Вязовое Краснояружского района. По данным Гладкова, в ходе обстрела никто из мирных жителей не пострадал.

Также Вячеслав Гладков утверждает, что удар ВСУ задел один из частных жилых домов, повредив его фасад и окна, ввиду чего семью временно переселили из данного жилища.