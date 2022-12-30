Новая Каховка обесточена в результате артиллерийского удара ВСУ

Власти Новой Каховки сообщили, что город полностью обесточен в результате артиллерийского удара украинской армии.

В пятницу днём, 30 декабря 2022 года, информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на администрацию города, сообщило о том, что служащие Вооружённых сил Украины нанесли артиллерийский удар по Новой Каховке.

В результате «прилёта» со стороны ВСУ город Новая Каховка полностью обесточен. Аварийные бригады ГУП «Херсоноблэнерго» выехали для устранения повреждений на электролиниях.