Российский мультфильм Мой друг тигр победил на 2-ух кинофестивалях в Испании

Короткометражный мультипликационный фильм "Мой друг тигр", созданный на студии "Союзмультфильм", был отмечен сразу на 2-ух кинофестивалях в Испании.

Короткометражный авторский мультипликационный фильм "Мой друг тигр", который создан на студии "Союзмультфильм", отметили сразу 2-а кинофестиваля в Испании.

Испанский кинофестиваль "Gaztefilm Fest 2022" для детей и молодежи состоялся в городе Витория-Гастейс. Наш мультфильм был назван здесь лучшим короткометражном фильмом.

Также мультфильм режиссера Татьяны Киселевой одержал победу в рамках Международного кинофестиваля для детей и молодежи "Zinetxiki Zinemaldia Festival 2022" в категории короткометражных фильмов для детей старше 5 лет.

В течение 7 минут в мультике повествуется о трогательной дружбе между маленькой девочкой и тигром, которые вместе растут, веселятся и радуются жизни, но в один момент для одного из героев города становится мало.