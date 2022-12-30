Нацбанк: в Беларуси стали чаще находить поддельные доллары

В белорусском Национальном банке утверждают, что в 2022 году поддельных долларов на территории страны было выявлено больше, чем раньше.

30 декабря пресс-служба Национального банка Республики Беларусь сообщила, что в течение уходящего года на территории государства было выявлено 705 денежных банкнот поддельного характера, 462 из которых являлись копией американских долларов. По сравнению с 2021 годом число поддельных долларов в Беларуси выросло на 84,4 процента.

Примечательно, что 125 из изъятых в Беларуси фальшивых долларов являлись 50-долларовыми банкнотами. Также сообщается, что количество поддельных евро в стране сократилось.