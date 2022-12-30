Участница шоу Новые пацанки Захарова впала в депрессию

Кристина Захарова, обладая сложным характером, вышла в финал проекта "Новые пацанки", но после съемок ее ждала депрессия.

Звезда шоу "Новые пацанки" Кристина Захарова пришла в проект со множеством проблем личного характера, а после съемок в девушка впала в депрессию.

Захарова, не ладила с отцом, а родной брат проявлял к ней нездоровый интерес. С такими "сложностями" Кристина пришла на программу, в которой заняла 3-ье место, о чем сообщает Starhit.

После участия в передаче Захарова пребывала в депрессивном состоянии, справиться с которым, к счастью, ей удалось.

В настоящее время девушка посещает психолога, понимая, куда будет двигаться дальше.