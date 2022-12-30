Глюкоза подарила дочери-подростку Лидии часы Rolex
2022-12-30 14:22
Певица Глкоза побаловала свою старшую наследницу Лидию, подарив той к Новому Году часы марки "Rolex". Девушке 15 лет.
Исполнительница Глюкоза (Настоящее имя - Наталья Чистякова-Ионова) презентовала своей 15-летней дочери Лидии часы марки "Rolex".
Знаменитость не стала дожидаться Нового года, чтобы вручить подарок наследнице.
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Не забыла звезда сцены похвастаться в соцсетях тем, что может позволить себе дарить детям такие дорогие подарки, о чем сообщает "Газета.ру".
Опубликовано: Наталья Гончарова