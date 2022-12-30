В Курской области продлили действие «желтого» уровня террористической опасности

Курский губернатор Роман Старовойт сообщил о продлении действие «желтого» уровня террористической опасности в регионе.

30 декабря губернатор Курской области Роман Старовойт в своём официальном Telegram-канале сообщил о продлении в регионе, периодически подвергающемуся атакам со стороны Вооружённых сил Украины, действия «желтого» уровня террористической опасности с 5 января на 15 суток.

Старовойт призвал курян сохранять бдительность, а также сообщать службам экстренного реагирования о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах по номеру 112.