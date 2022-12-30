Паулина Андреева не фотографируется с поклонниками

Супруга Федора Бондарчука, актриса Паулина Андреева отказывается от фото со своими фанатами.

Актриса Паулина Андреева призналась, что она не фотографируется с каждым желающим на улице.

Звезда экрана старается вежливо объяснить прохожим, что не видит смысла своего присутствия на снимках в чужих телефонах.

Знаменитость рассказала, что делает исключения для детей, особенно если видит, что малыши стесняются.