Ювелиры назвали стоимость кольца Шер, которое подарил ей на помолвку будущий муж Эдвардс

APS
2022-12-30 15:00

В рождественскую ночь 36-летний Александр Эдвардс сделал предложение 76-летней Шер, преподнеся дорогостоящее кольцо в подарок. Ювелиры назвали стоимость украшения.

Певица Шер, которой 76 лет, получила предложение руки и сердца от своего 36-летнего бойфренда Александра Эдвардса.

Возлюбленный преподнес артистке кольцо на помолвку, стоимость которого ювелиры оценивают в 250 000 долларов.

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    Глава компании "The Diamond Pro" Майк Фрайд  оценил грушевидный бриллиант, заявив, что давно не видел такого высокого качества.

    Эксперт отметил, что украшение было сделано на заказ, который выполнен блестяще.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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