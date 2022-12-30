Ювелиры назвали стоимость кольца Шер, которое подарил ей на помолвку будущий муж Эдвардс

В рождественскую ночь 36-летний Александр Эдвардс сделал предложение 76-летней Шер, преподнеся дорогостоящее кольцо в подарок. Ювелиры назвали стоимость украшения.

Певица Шер, которой 76 лет, получила предложение руки и сердца от своего 36-летнего бойфренда Александра Эдвардса.

Возлюбленный преподнес артистке кольцо на помолвку, стоимость которого ювелиры оценивают в 250 000 долларов.