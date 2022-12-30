Киркоров выступит на новогоднем корпоративе для VIP-гостей в клубе Nahate за огромный гонорар

Гонорар певца Филиппа Киккорова за новогодний корпоратив для VIP-гостей в клубе "Nahate" озвучен. Сколько получит звезда сцены за мероприятие?

Посетителей столичного клуба "Nahate", как сообщает издание "Известия", не удивишь знаменитостями. Вскоре заведение закроют, а его хозяева попытаются построить бизнес в ОАЭ.

На сайте элитного клуба отсутствует анонс о выступлении Киркорова, но сведения о том, что артист все же споет на прощальной вечеринке разлетелась по Сети.

Гонорар за этот выход певца на сцену составит 18 000 000 российских рублей.