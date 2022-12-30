Лексус и Вован разыграют Пельша в эфире Первого канала

Известные пранкеры Лексус и Вован разыграют ведущего Валдиса Пельша в эфире Первого канала.

Отечественные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) будут участниками новогоднего эфира главного канала страны. Знаменитости разыграют телеведущего Валдиса Пельша.

Дуэт известен телефонными розыгрышами над такими известными личностями, как Элтон Джон, Александр Лукашенко, Анастасия Волочкова, Джоан Роулинг и многими другими не менее популярными людьми.

Вован и Лексус вновь подтвердят, что для них нет ничего невозможного, подшутив над Пельшем.